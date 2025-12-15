Словарь Merriam-Webster признал «слоп» словом года
Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 г. термин «слоп» (slop). Об этом говорится в сообщении на сайте словаря.
«Редакторы Merriam-Webster выбрали «слоп» словом 2025 г.», – указано в публикации. В словаре поясняют, что этим словом обозначают низкокачественный цифровой контент, который обычно производится в больших объемах с использованием искусственного интеллекта.
К «слопу» редакция относит абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, фейковые новости, несуразные книги и другие медиапродукты низкого качества, сгенерированные при помощи ИИ.
В Merriam-Webster отмечают, что само слово появилось еще в XVIII в. и первоначально означало слякоть и грязь. В XIX в. оно стало употребляться в значении помоев и отбросов, а позднее закрепилось как обозначение мусора в широком смысле.
Среди других кандидатов на звание слова года словарь рассматривал gerrymander (манипулирование избирательными округами), touch grass (потрогать траву) в значении призыва проводить больше времени вне гаджетов, performative (показной) и tariff (пошлины).
6 декабря сообщалось, что в России словом 2025 г. по итогам народного голосования проекта «Слово года – 2025» стала «тревожность». По данным аналитиков, она набрала 36% голосов. Среди других претендентов назывались «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «ожидание», «победа» и другие.