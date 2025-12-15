ЛДПР освободила от должности в аппарате депутата, который собрался в Думу от ЕР

9 декабря «Ведомости» сообщали, что Наумов планирует баллотироваться в Государственную думу нового созыва в 2026 г. от партии «Единая Россия». В действующий созыв он был избран в 2021 г. по общефедеральной части списка ЛДПР под 13-м номером.