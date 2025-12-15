ЛДПР освободила от должности в аппарате депутата, который собрался в Думу от ЕР
Фракция ЛДПР приняла решение освободить депутата Станислава Наумова от должности первого заместителя руководителя аппарата фракции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.
Решение было принято единогласно. В сообщении уточняется, что первым заместителем руководителя аппарата фракции ЛДПР назначен Владимир Сысоев.
9 декабря «Ведомости» сообщали, что Наумов планирует баллотироваться в Государственную думу нового созыва в 2026 г. от партии «Единая Россия». В действующий созыв он был избран в 2021 г. по общефедеральной части списка ЛДПР под 13-м номером.
Наумов родился в 1972 г. в Магнитогорске Челябинской области. Окончил философский факультет Уральского государственного университета по специальности «политология», является кандидатом философских наук. В разные годы работал пресс-секретарем мэра Магнитогорска, помощником руководителя Государственной налоговой службы Александра Починка, помощником и заместителем министра промышленности и торговли Виктора Христенко. В 2010–2020 гг. возглавлял Российскую ассоциацию по связям с общественностью, позднее занимал должности в фонде «Сколково» и X5 Retail Group.