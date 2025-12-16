Названа причина отказа во взыскании убытков с Долиной

Названа причина отказа во взыскании убытков с ДолинойЛурье может предъявить требование о возмещении ущерба мошенникам
Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с певицы Ларисы Долиной, так как Лурье может предъявить требование о возмещении ущерба мошенникам, под влиянием которых артистка продала ей квартиру. В судебных материалах подчеркнуто, что именно аферисты получили деньги, пишет ТАСС.
Согласно картотеке суда, сторона защиты Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье, которая оспаривает право собственности на квартиру в Хамовниках. Возражения были зарегистрированы 15 декабря, их передали в судебный состав по семейным делам. Заседание по делу Долиной в Верховном суде должно состояться 16 декабря.
5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» выразила готовность вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру. Она назвала это «единственно справедливым решением». При этом, по словам певицы, необходимой суммы сейчас у нее нет. Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, поскольку ее не удовлетворили предложенные условия.
В августе 2024 г. Долина заявила, что аферисты убедили ее «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета». Решением суда квартиру вернули в собственность певицы, но Лурье не получила денежные средства за жилье назад.