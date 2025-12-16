ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России
В России доминирует штамм гриппа А (H3N2), известный как гонконгский грипп. Об этом «РИА Новости» сообщили в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, с середины августа 2025 г. в мире увеличилась доля заболеваний, вызванных этим подтипом вируса. В настоящее время на него приходится 80–90% зарегистрированных случаев гриппа в Европе. Эпидемиологическая ситуация в России соответствует общим тенденциям в Европейском регионе.
Первые случаи заражения данным вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 г., и этот штамм считается родоначальником всей линии гриппа А H3N2.
11 декабря Роспотребнадзор сообщал, что в России отмечен сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. В настоящее время нет официальных данных о циркуляции якобы нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации. Эпидсезон начался рано, что характерно для штамма A(H3N2). В ведомстве подчеркнули, что вакцина, применяемая в России, защищает от гриппа в этом сезоне.