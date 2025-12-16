ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России

11 декабря Роспотребнадзор сообщал, что в России отмечен сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. В настоящее время нет официальных данных о циркуляции якобы нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации. Эпидсезон начался рано, что характерно для штамма A(H3N2). В ведомстве подчеркнули, что вакцина, применяемая в России, защищает от гриппа в этом сезоне.