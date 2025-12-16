В подмосковном Одинцове подросток напал с ножом на школьников и охранника

15 декабря в Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на 29-летнюю учительницу в школе на улице Белорусской. Педагога госпитализировали. Причиной нападения послужило выставление плохой оценки. После инцидента школьник попытался совершить суицид, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.