В подмосковном Одинцове подросток напал с ножом на школьников и охранника
Школьников из Успенской СОШ в подмосковном поселке Горки-2 эвакуировали после нападения ученика с ножом. Ранение мог получить охранник. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.
Погибшим может быть один из учеников, передает Telegram-канал 112.
15 декабря в Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на 29-летнюю учительницу в школе на улице Белорусской. Педагога госпитализировали. Причиной нападения послужило выставление плохой оценки. После инцидента школьник попытался совершить суицид, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.