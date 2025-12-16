Газета
Главная / Общество /

В подмосковном Одинцове подросток напал с ножом на школьников и охранника

Ведомости

Школьников из Успенской СОШ в подмосковном поселке Горки-2 эвакуировали после нападения ученика с ножом. Ранение мог получить охранник. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.

Telegram-каналы Shot сообщил об одном погибшем и четырех раненых. По данным Telegram-канала Baza, нападавший школьник держал в заложниках одного из учеников в Успенской СОШ, с ним вели переговоры.

Погибшим может быть один из учеников, передает Telegram-канал 112.

15 декабря в Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на 29-летнюю учительницу в школе на улице Белорусской. Педагога госпитализировали. Причиной нападения послужило выставление плохой оценки. После инцидента школьник попытался совершить суицид, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

