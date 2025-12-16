Газета
ФСБ задержала в Крыму экс-сотрудника СБУ за призывы атаковать Красную площадь

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) в Керчи после его призывов ударить беспилотниками по Красной площади в ходе парада Победы, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, 63-летний задержанный работает на предприятии морского транспорта. В Telegram-канале он опубликовал текстовые комментарии, где призывал к атакам на Красную площадь с помощью БПЛА во время ближайшего парада Победы в Москве.

В отношении бывшего сотрудника СБУ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет). Он заключен под стражу, в качестве наказания ему грозит до семи лет лишения свободы.

15 декабря ФСБ задержала 10 человек в пяти регионах России за совершение диверсий и терактов под угрозами украинских спецслужб. Фигуранты поджигали служебные автомобили правоохранительных органов, а также нарушили работу объектов энергетики и транспорта. Их задерживали в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.

