СК возбудил уголовное дело об убийстве после нападения на школу в Одинцове

15 декабря в Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на 29-летнюю учительницу в школе на улице Белорусской. Причиной, как отмечали в региональном управлении МВД, стало выставление плохой оценки. После инцидента школьник попытался совершить суицид, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Учителя госпитализировали.