СК возбудил уголовное дело об убийстве после нападения на школу в Одинцове

В результате ножевого ранения в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа погиб ребенок. Ранение также получил охранник учебного заведения, сообщил СК России.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). Нападение осуществил несовершеннолетний школьник. По статье за убийство предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как отметили в ведомстве, на место происшествия были направлены следователи и криминалисты регионального управления СК РФ.

15 декабря в Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на 29-летнюю учительницу в школе на улице Белорусской. Причиной, как отмечали в региональном управлении МВД, стало выставление плохой оценки. После инцидента школьник попытался совершить суицид, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Учителя госпитализировали.

