Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Воробьев предостерег журналистов от публикации кадров трагедии в Одинцове

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о нарушении закона журналистам, публикующим кадры с места нападения на школу в Одинцове. Глава региона обратился к представителям прессы в своем Telegram-канале.

«Отдельно хочу обратиться к журналистам: перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии», – сказал Воробьев, добавив, что речь идет о нарушении закона и дополнительной боли для семьи убитого в школе ребенка.

Трагедия в Успенской СОШ в подмосковном поселке Горки-2 (входит в Одинцово) произошла утром 16 декабря. Вооруженный ножом подросток нанес смертельный удар ученику четвертого класса. Охранник получил ранение. Нападавшего задержали, им оказался 15-летний девятиклассник. При нападении подросток снимал видео.

Что известно о нападении подростка на школу в Одинцове

Общество

Нападавший мог придерживаться националистических взглядов: на снимках, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме. Среди надписей – отсылка к массовому убийству в США в 2022 г. и террористу Брентону Тарранту, устроившему стрельбу в Новой Зеландии в 2019 г. Таррант также снимал свое нападение от первого лица.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте