Воробьев предостерег журналистов от публикации кадров трагедии в Одинцове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о нарушении закона журналистам, публикующим кадры с места нападения на школу в Одинцове. Глава региона обратился к представителям прессы в своем Telegram-канале.
«Отдельно хочу обратиться к журналистам: перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии», – сказал Воробьев, добавив, что речь идет о нарушении закона и дополнительной боли для семьи убитого в школе ребенка.
Трагедия в Успенской СОШ в подмосковном поселке Горки-2 (входит в Одинцово) произошла утром 16 декабря. Вооруженный ножом подросток нанес смертельный удар ученику четвертого класса. Охранник получил ранение. Нападавшего задержали, им оказался 15-летний девятиклассник. При нападении подросток снимал видео.
Нападавший мог придерживаться националистических взглядов: на снимках, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме. Среди надписей – отсылка к массовому убийству в США в 2022 г. и террористу Брентону Тарранту, устроившему стрельбу в Новой Зеландии в 2019 г. Таррант также снимал свое нападение от первого лица.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).