СПЧ требует ввести наказание за публикацию контента из одинцовской школы
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал от Telegram-каналов и электронных СМИ удалить фото- и видеоматериалы, связанные с убийством ребенка в одной из школ поселка Горки-2 Одинцовского городского округа, и выступил за введение ответственности за распространение подобного контента. Об этом сказано в Telegram-канале СПЧ.
В заявлении указано, что изображения и видеозаписи трагедии сейчас активно распространяются в Telegram-каналах и онлайн-изданиях. Представители СПЧ призвали соблюдать требования этики и гуманизма блогеров, которые не являются профессиональными журналистами, а также средства массовой информации, которые не зарегистрированы в качестве СМИ.
В СПЧ указали, что авторы подобных публикаций зачастую не задумываются о чувствах родных и близких погибшего ребенка, а также не думают о последствиях для его одноклассников и других детей. По мнению совета, демонстрация таких материалов может привести к серьезным психологическим травмам и вызвать у школьников страх перед посещением занятий в школе.
СПЧ потребовал немедленного удаления фото- и видеоматериалов убийства и заявил о намерении добиваться введения ответственности для блогеров и администраторов каналов за публикацию жесткого и травмирующего контента.
16 декабря в одной из одинцовских школ девятиклассник напал с ножом на охранника и ученика. Младшеклассник от полученных ранений скончался.
Следственный комитет (СК) возбудил дело в отношении задержанного по ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство).