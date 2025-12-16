СПЧ требует ввести наказание за публикацию контента из одинцовской школы

В СПЧ указали, что авторы подобных публикаций зачастую не задумываются о чувствах родных и близких погибшего ребенка, а также не думают о последствиях для его одноклассников и других детей. По мнению совета, демонстрация таких материалов может привести к серьезным психологическим травмам и вызвать у школьников страх перед посещением занятий в школе.