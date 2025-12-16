В Петербурге задержали охранницу школы, в которой школьник ранил учительницу
В Санкт-Петербурге задержали охранницу, которая работала в школе в день нападения школьника на учительницу, сообщили в официальном Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу.
Установлено, что рамка металлоискателя на входе в школу сработала, когда школьник пытался пронести нож. Но охранница не досмотрела ученика.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Женщине грозит два года лишения свободы. В настоящий момент она дает показания. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
15 декабря девятиклассник ранил 29-летнюю учительницу, как отметили в МВД, из-за того, что она поставила ему плохую оценку. Школьник после нападения попытался совершить суицид, но его остановили полицейские.