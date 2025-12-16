Верховный суд отклонил просьбу адвоката Долиной о закрытии процесса

Долину, как установили правоохранители, обманули мошенники, убедив «фиктивно», под их контролем продать квартиру, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Квартиру за 112 млн руб. купила Лурье. 28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по отчуждению квартиры. 4 ноября суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер.