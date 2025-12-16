Верховный суд отклонил просьбу адвоката Долиной о закрытии процесса
Верховный суд отказался закрыть основную часть процесса по делу певицы Ларисы Долиной о ее квартире. Об этом просил ее адвокат в связи с медицинской тайной.
Сама Долина на заседание ВС не явилась, но его посетила покупательница квартиры певицы Полина Лурье.
В августе 2024 г. Долина в своем Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей, а на ее квартиру был наложен арест.
Долину, как установили правоохранители, обманули мошенники, убедив «фиктивно», под их контролем продать квартиру, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Квартиру за 112 млн руб. купила Лурье. 28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по отчуждению квартиры. 4 ноября суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер.
Второй кассационный суд 27 ноября признал законными решения о возвращении квартиры народной артистке и оставил право собственности за ней. Защита Лурье надеется оспорить это решение в Верховном суде.
16 декабря ТАСС писал со ссылкой на судебные материалы, что суд первой инстанции отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной. Отмечалось, что Лурье может предъявить требование о возмещении ущерба мошенникам, под влиянием которых артистка продала ей квартиру.