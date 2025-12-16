Для соучастников подготовки покушения на Соловьева запросили до 30 лет колонии
Суд запросил для соучастников подготовки покушения на телеведущего Владимира Соловьева от 13 до 30 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Для Владимира Белякова запросили 30 лет лишения свободы, 12 из который он должен провести в тюрьме, а оставшиеся – в колонии строгого режима. Также ему предложено назначить штраф в размере 1 млн руб. Другому фигуранту – Владимиру Степанову – запросили 29 лет лишения свободы с отбыванием первых 11 лет в тюрьме, а остальных – в колонии строгого режима. Ему также предложено назначить штраф в размере 1 млн руб.
Максиму Дружинину прокурор попросил назначить 28 лет лишения свободы: первые 10 лет в тюрьме, а оставшееся время – в колонии строгого режима. Тимофею Мокию прокурор попросил назначить 29 лет лишения свободы, из которых первые 15 лет он должен провести в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима. Им также предложили назначить штрафы по 1 млн руб.
Андрею Волкову запросили 22 года лишения свободы: первые 10 лет в тюрьме, а оставшуюся часть – в колонии строгого режима. Штраф для него может составить 500 000 руб. Денису Абрарову прокурор запросил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В конце апреля 2022 г. ФСБ сообщила о задержании шести человек, которые, по данным спецслужбы, являются членами запрещенной в России неонацистской группы National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»). В ведомстве заявили, что задержанные по заказу СБУ планировали убить Соловьева в Москве, взорвав его автомобиль.
В ноябре 2023 г. один из обвиняемых по делу, Василий Стрижаков, был признан невменяемым в момент совершения преступных действий.
26 ноября ТАСС писал, что в ходе судебного заседания по делу о покушении на Соловьева выяснилось, что обвиняемые планировали осуществить убийство с помощью отравленной пиццы.