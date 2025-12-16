Для соучастников подготовки покушения на Соловьева запросили до 30 лет колонии

Для Владимира Белякова запросили 30 лет лишения свободы, 12 из который он должен провести в тюрьме, а оставшиеся – в колонии строгого режима. Также ему предложено назначить штраф в размере 1 млн руб. Другому фигуранту – Владимиру Степанову – запросили 29 лет лишения свободы с отбыванием первых 11 лет в тюрьме, а остальных – в колонии строгого режима. Ему также предложено назначить штраф в размере 1 млн руб.