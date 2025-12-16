ВС РФ: суд может выселить Долину, если она не покинет квартиру добровольно
Певица Лариса Долина находится в квартире, которую она продала Полине Лурье, незаконно, заявил Верховный суд РФ. Если она добровольно не покинет ее, суд может ее выселить.
Верховный суд отметил, что таким образом суд поставил «точку» в «квартирном деле» Долиной.
Ранее Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между Лурье и Долиной и направил дело на новое рассмотрение.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.