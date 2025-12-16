Для экс-замглавы Росгвардии запросили 8,5 года колонии

В ходе процесса гособвинение отказалось от обвинений по 11 из 22 эпизодов, в результате чего предполагаемый ущерб был снижен с почти 400 млн до 250–256 млн руб. Следствие считает, что компания «Спецшвейснаб», входившая в группу «Магеллан» и являвшаяся единственным поставщиком Росгвардии, поставляла форму по завышенным ценам в рамках госконтрактов на миллиарды рублей. При этом защита указывает, что качество обмундирования подтверждалось независимыми экспертизами, а сам Шальнов настаивает на отсутствии сговора и требует полного оправдания.