Для экс-замглавы Росгвардии запросили 8,5 года колонии
Гособвинение запросило 8,5 и 8 лет лишения свободы для бывшего заместителя главкома Росгвардии Сергея Милейко и генерального директора «Спецшвейснаба» Игоря Шальнова по делу о махинациях с поставками обмундирования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как пишет издание, прения сторон начались в Московском гарнизонном военном суде после более чем года рассмотрения дела, объем которого составил около 450 томов. Прокуратура просит признать подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе процесса гособвинение отказалось от обвинений по 11 из 22 эпизодов, в результате чего предполагаемый ущерб был снижен с почти 400 млн до 250–256 млн руб. Следствие считает, что компания «Спецшвейснаб», входившая в группу «Магеллан» и являвшаяся единственным поставщиком Росгвардии, поставляла форму по завышенным ценам в рамках госконтрактов на миллиарды рублей. При этом защита указывает, что качество обмундирования подтверждалось независимыми экспертизами, а сам Шальнов настаивает на отсутствии сговора и требует полного оправдания.
По данным «Коммерсанта», Милейко написал явку с повинной, однако впоследствии отказался от показаний, заявив о давлении со стороны следствия. Оба подсудимых свою вину в мошенничестве отрицают.
В июле 2024 г. «Коммерсантъ» писал, что Милейко и Шальнов вступили в преступный сговор и похитили бюджетные средства, выделенные на гособоронзаказ в 2017 г. Всего Росгвардия заключила со «Спецшвейснабом» 148 контрактов на 3,4 млрд руб., 22 из них были по необоснованно завышенным ценам, благодаря чему обвиняемые заработали дополнительно 396 млн руб.
Милейко по этому делу находится под стражей, он также отбывает срок за предыдущую аферу с недвижимостью. Шальнова изначально тоже отправили в СИЗО, позже его перевели под домашний арест, а затем – под подписку о невыезде. Из-за нового ареста за дачу взятки он не явился на заседание в МГВС.