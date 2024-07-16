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Арестован гендиректор поставщика обмундирования для Росгвардии

Ведомости

Суд отправил в СИЗО генерального директора «Спецшвейснаба» Игоря Шальнова, пишет «Коммерсантъ». Компания ранее была основным поставщиком вещевого имущества для Росгвардии.

Шальнов находится в СИЗО Челябинска. С обысками в Уфе к нему пришли 4 июля. Бизнесмен обвиняется в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Шальнов перечислил на карту ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 000 руб. и 30 000 руб. Эти деньги якобы были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. Предприниматель вину отрицает. Его знакомые говорят, что Шальнов был знаком с женщиной много лет, а деньги перечислил ей на лечение матери.

Об аресте Шальнова стало известно на первом заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС), где рассматривалось уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии при участии бывшего замдиректора Росгвардии экс-генерала Сергея Милейко и господина Шальнова. Группа компаний «Магеллан» и входивший в нее «Спецшвейснаб» были главными поставщиками вещевого имущества для Росгвардии. По информации «Коммерсанта», в последнее время из-за постоянных проверок и ареста счетов компания работала на 10% мощностей. После уголовного дела о мошенничестве структуры Шальнова занялись поставками для добровольческих подразделений, участвующих в спецоперации.

По данным СКР, Милейко и Шальнов вступили в преступный сговор и похитили бюджетные средства, выделенные на гособоронзаказ в 2017 г. Всего Росгвардия заключила со «Спецшвейснабом» 148 контрактов на 3,4 млрд руб., 22 из них были по необоснованно завышенным ценам, благодаря чему обвиняемые заработали дополнительно 396 млн руб.

Милейко по этому делу находится под стражей, он также отбывает срок за предыдущую аферу с недвижимостью. Шальнова изначально тоже отправили в СИЗО, позже его перевели под домашний арест, а затем – под подписку о невыезде. Из-за нового ареста за дачу взятки он не явился на заседание в МГВС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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