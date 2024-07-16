Арестован гендиректор поставщика обмундирования для Росгвардии

Об аресте Шальнова стало известно на первом заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС), где рассматривалось уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии при участии бывшего замдиректора Росгвардии экс-генерала Сергея Милейко и господина Шальнова. Группа компаний «Магеллан» и входивший в нее «Спецшвейснаб» были главными поставщиками вещевого имущества для Росгвардии. По информации «Коммерсанта», в последнее время из-за постоянных проверок и ареста счетов компания работала на 10% мощностей. После уголовного дела о мошенничестве структуры Шальнова занялись поставками для добровольческих подразделений, участвующих в спецоперации.