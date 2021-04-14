Хинштейн заявил об увольнении Путиным нескольких генералов Росгвардии
Президент России Владимир Путин своим указом уволил трех действующих генералов Росгвардии с постов в руководстве службы и уволил с военной службы четырех уже отстраненных от должностей генералов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram.
«Президентом подписан Указ о кадровых изменениях в Росгвардии», — написал Хинштейн. Ниже он привел имена уволенных генералов: замдиректора службы, генерал-лейтенант Юрий Бабкин, командующий Объединённой группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе генерал-лейтенант Василий Федорук, начальник Договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников. Бабкин также уволен с военной службы в запас.
Кроме того, с военной службы уволены в запас экс-начальник Главного управления связи Росгвардии Алексей Беляков; экс-начальник Главного управления по работе с личным составом, генерал-лейтенант Николай Рябчиков; экс-начальник Финансово-экономического департамента, генерал-лейтенант Вячеслав Савкин; экс-начальник Пермского института Росгвардии, генерал-майор Владимир Купавский.
Этим же указом назначен ряд начальников региональных управлений и других подразделений Росгвардии. Документ, по словам Хинштейна, подписан 12 апреля, однако на портале правовой информации опубликован не был. Депутат приложил к посту фото копии президентского указа.
В середине февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил об увольнении из Росгвардии порядка десяти генералов. Среди них были упомянуты Беляков, Рябчиков, Савкин и Школьников. Фактически, сообщали собеседники газеты, речь идет о бывших сослуживцах нынешнего врио Дагестана и экс-замглавы службы Сергея Меликова. Эти лица, служившие с Меликовым в Северокавказском военном округе в 1990-е гг. Ряд ранее ушедших генералов, которых источники газеты связывают с новым главой региона, уже заняли некоторые должности в Дагестане.
Увольнения генералов происходят на фоне следствия по уголовному делу о хищениях на закупках некачественной формы для Росгвардии в 2017-2019 гг., ущерб от которых оценивается в 680 млн руб. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в нем может быть замешан ранее арестованный по другому уголовному делу экс-замглавы тыла ведомства генерал-лейтенант Сергей Милейко. Назначение Милейко на ранее занимаемую им должность в Росгвардии, в свою очередь, считается источниками газеты связанным с решением Меликова, в значительной мере определявшего кадровую политику ведомства.
Экс-главу тыловой службы Росгвардии Милейко задержали в конце октября 2020 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Официально следствие сообщало, что в 2012 г. жена Милейко незаконно получила нежилую недвижимость в доме в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. «Коммерсантъ» сообщал, что Милайко был уволен в 2019 г. после претензий проверяющих органов к работе тыловой службе Росгвардии. Сергей Меликов ушел с должности замголавы Росгвардии в июне того же года.