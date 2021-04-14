Хинштейн заявил об увольнении Путиным нескольких генералов Росгвардии

Экс-главу тыловой службы Росгвардии Милейко задержали в конце октября 2020 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Официально следствие сообщало, что в 2012 г. жена Милейко незаконно получила нежилую недвижимость в доме в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. «Коммерсантъ» сообщал, что Милайко был уволен в 2019 г. после претензий проверяющих органов к работе тыловой службе Росгвардии. Сергей Меликов ушел с должности замголавы Росгвардии в июне того же года.