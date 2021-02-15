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«Коммерсантъ»: из Росгвардии решили уволиться десять генералов

Ведомости

Из центрального аппарата Росгвардии увольняются порядка десяти генералов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как сообщают собеседники издания, увольняются начальники главного оперативного управления Росгвардии генерал-лейтенант Николай Косяченко, разведуправления генерал-лейтенант Казимир Боташев, главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Павел Бобков, главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков и главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, глава департамента организации закупок полковник Александр Елин, глава финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник военно-оркестровой службы полковник Владимир Васяк. 

В Росгвардии эту информацию комментировать отказались, подчеркнув, что «кадровые решения о назначениях и увольнениях такого уровня принимает президент России». Источники газеты утверждают, что некоторые увольнения уже состоялись, по другим заявлением решения еще не приняты. 

По словам собеседников газеты, формально все эти лица уходят в отставку в связи с выслугой лет, уходом на пенсию и сокращениями после реорганизации структуры Росгвардии. Фактически, сообщают источники, речь идет о бывших сослуживцах нынешнего врио Дагестана и экс-замглавы службы Сергея Меликова. Эти лица, служившие с Меликовым в Северокавказском военном округе в 1990-е гг., как рассказали изданию, надеются и дальше связывать с ним свою карьеру. Ряд ранее ушедших генералов, которых источники газеты связывают с Меликовым, уже заняли некоторые должности в Дагестане.

Увольнения генералов происходят на фоне следствия по уголовному делу о хищениях на закупках некачественной формы для Росгвардии в 2017-2019 гг., ущерб от которых оценивается в 680 млн руб. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в нем может быть замешан ранее арестованный по другому уголовному делу экс-замглавы тыла ведомства генерал-лейтенант Сергей Милейко. Назначение Милейко на ранее занимаемую им должность в Росгвардии, в свою очередь, считается источниками газеты связанным с решением Меликова, в значительной мере определявшего кадровую политику ведомства.

Экс-главу тыловой службы Росгвардии Милейко задержали в конце октября 2020 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Официально следствие сообщало, что в 2012 г. жена Милейко незаконно получила нежилую недвижимость в доме в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. «Коммерсантъ» сообщал, что Милайко был уволен в 2019 г. после претензий проверяющих органов к работе тыловой службе Росгвардии. Сергей Меликов ушел с должности замголавы Росгвардии в июне того же года.

Ранее по теме: СМИ узнали о хищениях в Росгвардии на ₽680 млн при закупке обмундирования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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