«Коммерсантъ»: из Росгвардии решили уволиться десять генералов
Из центрального аппарата Росгвардии увольняются порядка десяти генералов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как сообщают собеседники издания, увольняются начальники главного оперативного управления Росгвардии генерал-лейтенант Николай Косяченко, разведуправления генерал-лейтенант Казимир Боташев, главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Павел Бобков, главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков и главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, глава департамента организации закупок полковник Александр Елин, глава финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник военно-оркестровой службы полковник Владимир Васяк.
В Росгвардии эту информацию комментировать отказались, подчеркнув, что «кадровые решения о назначениях и увольнениях такого уровня принимает президент России». Источники газеты утверждают, что некоторые увольнения уже состоялись, по другим заявлением решения еще не приняты.
По словам собеседников газеты, формально все эти лица уходят в отставку в связи с выслугой лет, уходом на пенсию и сокращениями после реорганизации структуры Росгвардии. Фактически, сообщают источники, речь идет о бывших сослуживцах нынешнего врио Дагестана и экс-замглавы службы Сергея Меликова. Эти лица, служившие с Меликовым в Северокавказском военном округе в 1990-е гг., как рассказали изданию, надеются и дальше связывать с ним свою карьеру. Ряд ранее ушедших генералов, которых источники газеты связывают с Меликовым, уже заняли некоторые должности в Дагестане.
Увольнения генералов происходят на фоне следствия по уголовному делу о хищениях на закупках некачественной формы для Росгвардии в 2017-2019 гг., ущерб от которых оценивается в 680 млн руб. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в нем может быть замешан ранее арестованный по другому уголовному делу экс-замглавы тыла ведомства генерал-лейтенант Сергей Милейко. Назначение Милейко на ранее занимаемую им должность в Росгвардии, в свою очередь, считается источниками газеты связанным с решением Меликова, в значительной мере определявшего кадровую политику ведомства.
Экс-главу тыловой службы Росгвардии Милейко задержали в конце октября 2020 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Официально следствие сообщало, что в 2012 г. жена Милейко незаконно получила нежилую недвижимость в доме в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. «Коммерсантъ» сообщал, что Милайко был уволен в 2019 г. после претензий проверяющих органов к работе тыловой службе Росгвардии. Сергей Меликов ушел с должности замголавы Росгвардии в июне того же года.