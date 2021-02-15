«Коммерсантъ»: из Росгвардии решили уволиться десять генералов

По словам собеседников газеты, формально все эти лица уходят в отставку в связи с выслугой лет, уходом на пенсию и сокращениями после реорганизации структуры Росгвардии. Фактически, сообщают источники, речь идет о бывших сослуживцах нынешнего врио Дагестана и экс-замглавы службы Сергея Меликова. Эти лица, служившие с Меликовым в Северокавказском военном округе в 1990-е гг., как рассказали изданию, надеются и дальше связывать с ним свою карьеру. Ряд ранее ушедших генералов, которых источники газеты связывают с Меликовым, уже заняли некоторые должности в Дагестане.