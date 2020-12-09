СМИ узнали о хищениях в Росгвардии на ₽680 млн при закупке обмундирования

Дело возбуждено после явки с повинной гендиректора компании, поставлявшей Росгвардии одежду. «Коммерсантъ» пишет, что поставщиком выступала уфимская компания «Спецшвейснаб», у которой был контракт с Росгвардией в 2017-2019 гг. Следователи считают, что в течение этого времени ведомство закупало форму низкого качества по завышенным ценам. Сделки проводились несмотря на запрет закупок вне открытых конкурсов. Общий объем закупок составил 3,64 млрд руб. Поступавшее обмундирование зачастую приходилось переделывать уже в самих частях. Предполагаемый ущерб от этих операций может составить от 680 млн руб. до 1 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».