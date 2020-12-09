СМИ узнали о хищениях в Росгвардии на ₽680 млн при закупке обмундирования
Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в связи с хищениями в Росгвардии при закупке обмундирования, пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По информации «Коммерсанта», ущерб может превысить 680 млн руб.
Дело возбуждено после явки с повинной гендиректора компании, поставлявшей Росгвардии одежду. «Коммерсантъ» пишет, что поставщиком выступала уфимская компания «Спецшвейснаб», у которой был контракт с Росгвардией в 2017-2019 гг. Следователи считают, что в течение этого времени ведомство закупало форму низкого качества по завышенным ценам. Сделки проводились несмотря на запрет закупок вне открытых конкурсов. Общий объем закупок составил 3,64 млрд руб. Поступавшее обмундирование зачастую приходилось переделывать уже в самих частях. Предполагаемый ущерб от этих операций может составить от 680 млн руб. до 1 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».
Сейчас в деле нет подозреваемых и обвиняемых, однако, по словам источников «Интерфакса» и «Коммерсанта», оно может быть связано с бывшим заместителем директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенантом Сергеем Милейко.
Экс-главу тыловой службы Росгвардии Милейко задержали в конце октября по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Официально следствие сообщало, что в 2012 г. жена Милейко незаконно получила нежилую недвижимость в доме в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. «Коммерсантъ» сообщал, что Милайко был уволен в 2019 г. после претензий проверяющих органов к работе тыловой службе Росгвардии.