В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства

В июле прошлого года по указу президента России Владимира Путина курировавший тыловые вопросы Милейко был отправлен в отставку и уволен с военной службы. О том, что Милейко уходит с должности, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил 1 июля. По информации газеты, он подал рапорт одновременно с генерал-полковником Сергеем Меликовым, который занимает должность заместителя директора Росгвардии. Как писало издание, уход обоих связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.