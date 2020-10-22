В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства
Бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве, освободили от должности еще летом прошлого года после служебной проверки, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, пишут «РИА Новости».
«Заявляем, что с лета 2019 г. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе», — сказал Грибакин, отметив, что увольнение Милейко связано с проверкой, которую проводило в отношении него главное управление собственной безопасности ведомства.
Следствие считает, что в 2012 г. жена Милейко незаконно получила нежилую недвижимость в доме в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. Милейко также проверяют на причастность к махинациям с поставками обмундирования для Росгвардии, сообщает «Коммерсантъ».
В июле прошлого года по указу президента России Владимира Путина курировавший тыловые вопросы Милейко был отправлен в отставку и уволен с военной службы. О том, что Милейко уходит с должности, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил 1 июля. По информации газеты, он подал рапорт одновременно с генерал-полковником Сергеем Меликовым, который занимает должность заместителя директора Росгвардии. Как писало издание, уход обоих связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.