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В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства

Ведомости

Бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве, освободили от должности еще летом прошлого года после служебной проверки, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, пишут «РИА Новости».

«Заявляем, что с лета 2019 г. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе», — сказал Грибакин, отметив, что увольнение Милейко связано с проверкой, которую проводило в отношении него главное управление собственной безопасности ведомства.

О задержании Милейко в рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве накануне сообщил «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердили источники РБК и ТАСС. Поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2012 г. жена Милейко незаконно получила нежилую недвижимость в доме в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. Милейко также проверяют на причастность к махинациям с поставками обмундирования для Росгвардии, сообщает «Коммерсантъ».

В июле прошлого года по указу президента России Владимира Путина курировавший тыловые вопросы Милейко был отправлен в отставку и уволен с военной службы. О том, что Милейко уходит с должности, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил 1 июля. По информации газеты, он подал рапорт одновременно с генерал-полковником Сергеем Меликовым, который занимает должность заместителя директора Росгвардии. Как писало издание, уход обоих связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных