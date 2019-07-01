«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
По данным информированных источников газеты, на прошлой неделе Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями. У Меликова, как указывает издание, «были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами». Но согласно приказу директора Росгвардии «»под ним» остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы». В этой связи, подчеркивает «Коммерсантъ», он и написал рапорт об отставке.
Одновременно с ним подал рапорт об отставке и Милейко, курировавший тыловые вопросы. По данным источника «Коммерсанта», предполагаемый уход Меликока и Милейко связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.
Меликов — бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Милейко занимал пост его заместителя.
Всего заместителей у Золотова семь. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин от комментариев воздержался, сославшись на то, что находится в отпуске.