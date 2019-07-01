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«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Ведомости
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Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».

По данным информированных источников газеты, на прошлой неделе Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями. У Меликова, как указывает издание, «были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами». Но согласно приказу директора Росгвардии «»под ним» остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы». В этой связи, подчеркивает «Коммерсантъ», он и написал рапорт об отставке.

Одновременно с ним подал рапорт об отставке и Милейко, курировавший тыловые вопросы. По данным источника «Коммерсанта», предполагаемый уход Меликока и Милейко связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

Меликов — бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Милейко занимал пост его заместителя.

Всего заместителей у Золотова семь. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин от комментариев воздержался, сославшись на то, что находится в отпуске.

Новости СМИ2
Политика
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МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

Ведомости
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МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Согласно предложениям ведомства те, кто находится в стране на основании РВП и ВНЖ, имеют право работать, заплатив госпошлину — 1600 и 3500 руб. соответственно. Это дает им право на социальное и медицинское страхование, а их детям — на посещение детских садов и школ, причем такие работники не платят социальные взносы, отметило МВД.

При этом те, кто прибыл в Россию без визы, работают на основании патента и выплачивают 30 000 — 60 000 руб. в бюджет региона проживания, добавило ведомство. Для того, чтобы избежать этих платежей, работники стремятся получить РВП и ВНЖ, «не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество», подчеркнуло министерство. На тех из них, кто работает по найму у физлиц, необходимо распространить обязательство по покупке патента, считает МВД.

В ближайшее время МВД предложит инициативу для согласования Минтруду и Минэкономразвития.

По данным «Коммерсанта», активность ведомства объясняется необходимостью реализовывать концепцию миграционной политики на 2019-2025 гг. Она ставит целью увеличить потоки долгосрочных мигрантов.

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Политика
Новости

Медведев рассказал о дефиците доверия к «Единой России»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия» под названием «Единая Россия» — курс на перемены» в преддверии партиной конференции, которая откроется через три дня. Несмотря на то, что партия сделала немало, чутвствуется дефицит доверия к ней, констатировал он.

В статье председатель правительства указал на то, что в эпоху цифровизации, хотя все больше людей и получают возможность высказать свою точку зрения, политические партии по-прежнему необходимы. Но это не значит, что им не нужно меняться, добавил он: «Для нас это особенно важно, учитывая уровень задач, которые мы сейчас ставим перед собой. Имею в виду национальные цели развития».

По словам Медведева, с момента создания партии сделано не мало. Депутаты «Единой России», в частности, представлены на всех уровнях — от поселкового совета до Федерального собрания, представители партии в исполнительной власти «тоже есть результаты», отметил он. «Но при этом, — пролдолжил премьер, —  мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно». Он привел в пример региональные выборы в сентябре 2018 г.: там, где кандидаты и региональные отделения внимательно отнеслись к обращениям людей, была убедительная победа «Единой России».

Главной проблемой премьер назвал то, как партия общается с людьми: «Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать». В этой связи, подчеркнул он, «Единая Россия» работает над своим обновлением.

Медведев перечислил четыре важных темы для «Единой России». Помимо нацпроектов, выстраивания диалога партийных структур с людьми и защиты прав граждан, он обратил внимание на необходимость «инструментов контроля за деятельностью партии». «У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — подчеркнул премьер.

В связи с последним пунктов он указал на необходимость «учиться общаться и сотрудничать» со средствами массовой информации. Будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями, отметил премьер. «Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей», — заключил Медведев.

Технологии
Новости

В поисковике Google в России появилась возможность бронирования столиков в ресторанах

Ведомости
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Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковик, сообщила пресс-служба компании «Коммерсанту». Первым партнером Google стал сервис бронирования «ТоМесто», рассказал его совладелец Кирилл Шнуров. К сервису подключено 1,3 тыс. ресторанов в 20 городах России.

Google планирует работать и с другими партнерами, которых пока не раскрывает. В число партнеров войдут агрегаторы салонов красота и автосервисы — возможность записаться появится на странице поиска, отметил источник, знакомый с планами Google.

В поиске, картах и других сервисах Google продолжит интеграцию компания «Фудплекс», рассказал Михаил Ильичев, менеджер продуктов «Сервисы бронирования и медиа» компании. «Фудплекс» объединяет систему платежей Plazius и сервис бронирования «Афиша-Рестораны». Он принадлежит Сбербанку, Rambler Group, GHP Group и частным инвесторам.

Сервис заказа столиков Gettable также планирует сотрудничать с поиском Google — произойдет это тогда, когда компания будет готова работать по модели ротации агрегаторов, сообщил гендиректор Gettable Егор Гончаренко.

«Яндекс» пока дает возможность бронирования столиков в ресторанах только через «Яндекс.Карты». «У нас больше 8 тыс. ресторанов, работаем с разными партнерами по бронированию, например с “Афишей-Ресторанами”», — сообщила пресс-служба геосервисом «Яндекса». Как сообщил «Коммерсанту» источник на рынке бронирования, «Яндекс» работает над собственной системой бронирования столиков. Компания не стала комментировать эту информацию.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России

Ведомости
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Грузинская певица Нино Катамадзе удалила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что отказывается выступать в России. Последнее ее сообщение в социальной сети датируется 29 июня.

30 июня певица написала, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz», которое прошло в московском парке Коломенское 22 июня, было последним в России. «Я никогда не отказывалась от того, чтобы идти против насилия и несправедливости, никогда мне не было лень, и своим голосом — по-грузински, во всех частях мира, и в том числе в России, — я всегда говорю, что Россия — оккупант, [президент России Владимир] Путин — враг моей страны, а значит и мой» — подчеркнула Катамадзе (цитата по «Грузия Online»).

Позже это сообщение исчезло с ее страницы в Facebook.

20 мая в Грузии начались протесты, поводом для которых стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия руководитель российской делегации депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По требованию протестующих в отставку ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Также оппозиционеры требуют отставки руководителя МВД Георгия Гахарии. 

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Ведомости
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Встреча проходила в резиденции белорусского лидера.

Путин 30 мая прибыл в столицу Белоруссии для участия в церемонии закрытия Вторых Европейских игр. После переговоров лидеры трех стран отправятся на церемонию.

Ранее в воскресенье Путин встретился в Минске с членами российской сборной, участвующими в Европейских играх. Спортсмены подарили президенту куртку с надписью «Команда России», которую Путин сразу же надел.

Вторые Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимают участие около 3600 спортсменов. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр.

Политика
Новости

Чемезов пообещал «ни за какие деньги» пока не продавать С-500 иностранцам

Ведомости
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Россия пока не будет продавать свои новейшие оборонные разработки иностранным государствам «ни за какие деньги», заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1». «Мы самое последнее не продаем, прежде всего все это делаем для нашей армии», – сказал Чемезов. Он пояснил, что новое оружие можно будет продавать только после того, как его получит российская армия. В частности, это касается ракетных комплексов С-500.

Чемезов напомнил, что Россия сейчас продает зетные ракетные комплексы С-400, а комплексы следующего поколения – С-500 – уже запускают в производство. «Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну, я думаю, что в ближайшее время появится», – сказал гендиректор «Ростеха». Он отметил только, что от С-400 новые комплексы будут отличаться дальностью действия.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» готова к серийному производству – ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

С-500 разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса – борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости – и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд.

Какие новинки получит российская армия

Технологии
Новости

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками из миссии Starlink

Ведомости
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Три спутника из 60, запущенных на орбиту SpaceX в рамках миссии Starlink, перестали выходить на связь, сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании. Отключившиеся спутники больше не функционируют и будут постепенно сходить с орбиты, говорится в сообщении SpaceX.

Кроме того, как следует из заявления компании, еще два спутника будут «намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы».

Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру. По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Ежегодно компания намерена запускать до 2000 спутников.

Политика
Новости

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Ведомости
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Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, Мэй вела разговор с Путиным в «достаточно жесткой форме», а российский президент отвечал «достаточно доходчиво». Британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств по делу Скрипалей, подчеркнул пресс-секретарь. «Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее», – добавил Песков.

Путин встретился с Мэй на саммите G20, который проходил 28 и 29 июня в японской Осаке. Эта встреча стала первой после отравления Скрипалей в Солсбери. После переговоров Мэй заявила, что нормализация отношений Великобритании с Россией возможна только в том случае, если Лондон и его союзники перестанут чувствовать угрозу со стороны Москвы.

В марте прошлого года Лондон сообщил, что в Солсбери было совершено нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их нашли на скамейке возле торгового центра с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Скрипали в состоянии комы были отправлены в больницу, где провели несколько недель.

Власти Великобритании возложили на Россию ответственность за случившееся, заявив, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. Москва отвергает эти обвинения, настаивая на том, что Великобритания не предоставила никаких доказательств.

Мировые лидеры на саммите G20 в Осаке

Политика
Новости

Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Ведомости
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Группа военных из Центрального округа выдвинулась в зону наводнения в Иркутской области для оказанию помощи населению. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в редакцию «Ведомостей». Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, отмечается сообщении.

В общей сложности от Центрального военного округа задействованы около 50 военнослужащих – это военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения. Также в Иркутскую область направлено более 20 единиц техники, в том числи три плавающих транспортера ПТС-2, которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов и продовольствия по затопленным территориям, а также для эвакуации населения.

В Иркутской области с начала недели наблюдаются сильные паводки, возникшие из-за дождей, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Вода уничтожила более 1200 домов, около 4000 строений подтоплено, стихия затронула почти 50 населенных пунктов. Из-за паводков ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь», разрушены 13 автомобильных мостов. Более 350 человек пострадали, пятеро погибли.

Поздно вечером 29 июня в Иркутской области состоялось совещание с участием президента Владимира Путина. Он распорядился своевременно оказывать пострадавшим всю необходимую помощь и начать выплачивать им компенсации. Также президент потребовал от ФАС и МВД контролировать цены на товары первой необходимости.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Политика
Новости

Основатель «Рольфа» не считает дело в отношении него заказным

Ведомости
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Основатель компании «Рольф» Сергей Петров считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. не является заказом конкурентов и не связано напрямую с его политической деятельностью. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Это не заказ», – сказал Петров.

Бизнесмен также рассказал, что в 2014–2015 гг. сотрудники ФСБ прослушивали его разговоры с оппозиционерами, в которых он обмолвился, что выводит деньги из страны, поскольку в России нет возможности инвестировать. При этом, по словам Петрова, речь шла о выводе через дивиденды, а не о незаконном выводе средств, как поняли оперативники.

«Рольф» является крупнейшим российским автодилером. На этой неделе стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя компании. По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые якобы изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене на 4 млрд руб. Эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Помимо Петрова по делу проходят еще три человека. В пятницу Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Сам Петров находится за границей и заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Хроника преследований российских бизнесменов

Бизнес
Новости

Миллиардер Гапонцев договорился о мировом соглашении с властями США

Ведомости
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Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США договорились заключить мировое соглашение по иску о включении миллиардера в «кремлевский доклад». Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных судебной системы США.

Условия мирового соглашения в документе не приводятся, они должны быть согласованы в течение трех недель. «Стороны готовят соответствующую документацию и добиваются официального одобрения», – говорится в базе данных.

Министерство финансов США в январе прошлого года опубликовало так называемый «кремлевский доклад», в который включило российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В список попали 96 бизнесменов, в том числе и Гапонцев. Также в доклад были включены 114 высокопоставленных российских политиков. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г.

Гапонцев оспорил в суде включение его в «кремлевский доклад». Он подал иск в федеральный суд округа Колумбия против минфина США и его руководителя Стивена Мнучина.

Основатель IPG Photonics занимает 54-е место в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes. В 2019 г. журнал оценил состояние Гапонцева в $1,8 млрд. Кроме того, в сентябре прошлого года семья миллиардера заняла третье место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. Состояние Валентина Гапонцева и его сына Дениса, частного инвестора, было оценено в $3,14 млрд. В 2017 г. их в рейтинге не было.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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