Лурье обняла адвоката после решения Верховного суда
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье после заседания суда обняла своего адвоката Светлану Свириденко. Это произошло сразу после оглашения решения Верховного суда. Трансляцию вело ведомство.
Лурье после заседания встала спиной к журналистам и отказалась отвечать на вопросы прессы. Вместо этого она обняла своего защитника. Адвокат Светлана Свириденко, в свою очередь, поблагодарила представителей СМИ за внимание к процессу.
16 декабря ВС отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между Лурье и Долиной и направил дело на новое рассмотрение.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.