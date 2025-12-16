Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Лурье обняла адвоката после решения Верховного суда

Ведомости

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье после заседания суда обняла своего адвоката Светлану Свириденко. Это произошло сразу после оглашения решения Верховного суда. Трансляцию вело ведомство.

Лурье после заседания встала спиной к журналистам и отказалась отвечать на вопросы прессы. Вместо этого она обняла своего защитника. Адвокат Светлана Свириденко, в свою очередь, поблагодарила представителей СМИ за внимание к процессу.

16 декабря ВС отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между Лурье и Долиной и направил дело на новое рассмотрение.

В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.

Как проходило заседание Верховного суда по «квартирному делу» Ларисы Долиной
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ постановила признать право собственности на квартиру, проданную народной артисткой России Ларисой Долиной под влиянием мошенников, за покупательницей – Полиной Лурье, отменив ранее принятые судебные акты. Решение вступает в силу немедленно, а нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы.
1  / 10

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ постановила признать право собственности на квартиру, проданную народной артисткой России Ларисой Долиной под влиянием мошенников, за покупательницей – Полиной Лурье, отменив ранее принятые судебные акты. Решение вступает в силу немедленно, а нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. / Максим Стулов / Ведомости

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её