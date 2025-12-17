В Сочи задержали отца и дочь за сбор информации о ВС России

Согласно следствию, отец и дочь списались в мессенджере Telegram с представителем украинской террористической организации. От него получили инструкции и собирали данные о действующих военнослужащих. Затем они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе военизированного формирования, курируемого Главным управлением разведки украинского Минобороны.