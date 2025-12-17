В Сочи задержали отца и дочь за сбор информации о ВС России
Российские и абхазские силовики задержали в Сочи отца и дочь, планировавших уехать воевать за Украину и собиравших информацию о действующих военных Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».
Согласно следствию, отец и дочь списались в мессенджере Telegram с представителем украинской террористической организации. От него получили инструкции и собирали данные о действующих военнослужащих. Затем они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе военизированного формирования, курируемого Главным управлением разведки украинского Минобороны.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ). Максимальное наказание – 20 лет лишения свободы.
15 декабря сотрудники ФСБ задержали 10 человек в пяти регионах России за совершение диверсий и терактов под угрозами украинских спецслужб. Фигуранты подожгли служебные автомобили правоохранительных органов, а также нарушили работу объектов энергетики и транспорта.