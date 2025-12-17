Работников челябинского минтранса задержали по делу о хищении 2,9 млрд рублей
Двух бывших и одного действующего работника министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области задержали по делу о хищении более 2,9 млрд руб. при строительстве и ремонте дорог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Мероприятия проводили сотрудники управления ФСБ России по региону. Задержанные – заместитель начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления министерства Фаткулин, а также бывший замначальника управления – начальника отдела по развитию и организации дорожной деятельности управления Чупахин и главный специалист службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Богданова.
Задержания и обыски проходит в рамках дела по статье о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанного с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым. По версии следственного департамента МВД РФ, Нечаев в составе организованной преступной группы похитил свыше 2,9 млрд руб. в рамках исполнения госконтрактов на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог.
Нечаев был арестован в феврале этого года. В апреле под подозрение попал экс-руководитель ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов, а в мае силовики в Челябинске задержали по этому делу еще двоих сотрудников миндортранса – начальника правового управления миндортранса Анну Курьянову и директора ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталью Чеснокову.
«Дело челябинских дорожников» началось с задержания замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко в конце 2024 г. Изначально его обвинили в совершении двух преступлений по статье о превышении должностных полномочий. Позже ему предъявили обвинение во взятках при реализации госконтрактов на 100 млн руб.