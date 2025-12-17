Работников челябинского минтранса задержали по делу о хищении 2,9 млрд рублей

«Дело челябинских дорожников» началось с задержания замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко в конце 2024 г. Изначально его обвинили в совершении двух преступлений по статье о превышении должностных полномочий. Позже ему предъявили обвинение во взятках при реализации госконтрактов на 100 млн руб.