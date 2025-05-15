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Суд в Москве арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко

Ведомости

Мещанский суд Москвы арестовал заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Согласно постановлению суда, Луговенко пробудет под стражей ближайшие два месяца.

«Суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», – уточнили в сообщении.

Луговенко обвиняется в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По этим статьям грозит до 10 лет лишения свободы.

13 мая был арестован министр транспорта Республики Бурятии Александр Гоге. Его тоже заподозрили в превышении полномочий. Задержание чиновника произошло 12 мая, о чем сообщил заместитель председателя правительства республики Вячеслав Сухоруков. По его словам, задержание было ожидаемым, а власти региона активно сотрудничали с правоохранительными органами в рамках расследования. Чиновник добавил, что коррупция в современных условиях является «не просто преступлением, а предательством, особенно в период спецоперации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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