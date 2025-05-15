Суд в Москве арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко

13 мая был арестован министр транспорта Республики Бурятии Александр Гоге. Его тоже заподозрили в превышении полномочий. Задержание чиновника произошло 12 мая, о чем сообщил заместитель председателя правительства республики Вячеслав Сухоруков. По его словам, задержание было ожидаемым, а власти региона активно сотрудничали с правоохранительными органами в рамках расследования. Чиновник добавил, что коррупция в современных условиях является «не просто преступлением, а предательством, особенно в период спецоперации».