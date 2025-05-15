Суд в Москве арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко
Мещанский суд Москвы арестовал заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Согласно постановлению суда, Луговенко пробудет под стражей ближайшие два месяца.
«Суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», – уточнили в сообщении.
Луговенко обвиняется в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По этим статьям грозит до 10 лет лишения свободы.
13 мая был арестован министр транспорта Республики Бурятии Александр Гоге. Его тоже заподозрили в превышении полномочий. Задержание чиновника произошло 12 мая, о чем сообщил заместитель председателя правительства республики Вячеслав Сухоруков. По его словам, задержание было ожидаемым, а власти региона активно сотрудничали с правоохранительными органами в рамках расследования. Чиновник добавил, что коррупция в современных условиях является «не просто преступлением, а предательством, особенно в период спецоперации».