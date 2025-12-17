Газета
Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

Ведомости

Сообщения о эпидемии гонконгского гриппа в Московской области не соответствуют действительности. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне, пороговые значения не превышены. Доля госпитализированных составляет 1,7% от всех заболевших. Большинство случаев – легкие или средней тяжести.

В ведомстве напомнили, что самой эффективной мерой профилактики остается вакцинация. На сегодняшний день против гриппа привито более 63% населения Московской области.

11 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. На текущий момент нет официальных данных о циркуляции якобы нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации.

