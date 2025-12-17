ФСБ заявило о предотвращении теракта в колонии Ростовской области

16 июня 2024 г. в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.