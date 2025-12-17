ФСБ заявило о предотвращении теракта в колонии Ростовской области
Спецслужбы предотвратили теракт в колонии Ростовской области. Его готовили заключенные из стран Средней Азии, сообщили в управлении ФСБ по региону, передает ТАСС.
Подозреваемые являются сторонниками организации, признанной террористической. Они отбывают наказание в одной из исправительных колоний Ростовской области, где подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий.
Во время обысков у заключенных обнаружили «заточки», лоскуты ткани с флагом террористической организации и мобильные телефоны. Также против троих иностранцев завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта).
16 июня 2024 г. в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.
УФСБ по Ростовской области сообщало, что захватившие заложников в ростовском СИЗО планировали теракты в Ингушетии.