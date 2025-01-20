Захватившие заложников в СИЗО в Ростове планировали теракты в Ингушетии

Как передает ФСБ, захватчики планировали разделиться на группы так, чтобы одна часть захватила оружие, а другая – взяла в заложники сотрудников и освободила ряд заключенных. После чего захватчики предполагали заставить силовиков дать «зеленый коридор» и уехать в Ингушетию совершать теракты.