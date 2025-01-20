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Захватившие заложников в СИЗО в Ростове планировали теракты в Ингушетии

Ведомости

Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых захватчиков заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Они планировали летом уехать в Ингушетию и совершить новые диверсии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

В отношении захватчиков возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и участии в соответствующей организации.

Как передает ФСБ, захватчики планировали разделиться на группы так, чтобы одна часть захватила оружие, а другая – взяла в заложники сотрудников и освободила ряд заключенных. После чего захватчики предполагали заставить силовиков дать «зеленый коридор» и уехать в Ингушетию совершать теракты.

16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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