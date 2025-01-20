Захватившие заложников в СИЗО в Ростове планировали теракты в Ингушетии
Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых захватчиков заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Они планировали летом уехать в Ингушетию и совершить новые диверсии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.
В отношении захватчиков возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и участии в соответствующей организации.
Как передает ФСБ, захватчики планировали разделиться на группы так, чтобы одна часть захватила оружие, а другая – взяла в заложники сотрудников и освободила ряд заключенных. После чего захватчики предполагали заставить силовиков дать «зеленый коридор» и уехать в Ингушетию совершать теракты.
16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.