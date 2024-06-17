Следователи начали допрос сотрудников ростовского СИЗО после захвата заложников

Следственный комитет России по региону возбудил дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ), в самом СИЗО прошли обыски. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что в изоляторе были выявлены многочисленные нарушения. По ее словам, СИЗО был переполнен и испытывал нехватку персонала, в нем находились сотни обвиняемых по «террористическим» делам, которые рассматривал гарнизонный военный суд.