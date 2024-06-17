Следователи начали допрос сотрудников ростовского СИЗО после захвата заложников
Следователи начали допрос сотрудников СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, где 16 июня заключенные взяли в заложники сотрудников. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы.
Следователей интересует, как «осуществлялся надзор и контроль, досмотр передачек, проводилась ли профилактика противоправных деяний, в том числе радикальных течений», пояснили агентству.
Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.
Следственный комитет России по региону возбудил дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ), в самом СИЗО прошли обыски. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что в изоляторе были выявлены многочисленные нарушения. По ее словам, СИЗО был переполнен и испытывал нехватку персонала, в нем находились сотни обвиняемых по «террористическим» делам, которые рассматривал гарнизонный военный суд.
Тела заключенных не будут выданы родственникам – их похоронят тайно, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский в комментарии «РИА Новости».