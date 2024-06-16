Адвокат сообщил, что захватчиков из ростовского СИЗО похоронят тайно
Тела заключенных, ликвидированных в ходе операции по освобождению заложников в ростовском СИЗО, не будут выданы родственникам – их похоронят тайно. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский в комментарии «РИА Новости».
Адвокат пояснил, что тела террористов не выдаются родственникам, а о месте их захоронения не сообщается в соответствии со ст. 14.1 ч. 1 закона «О погребении и похоронном деле». Согласно законодательству, это относится к погребению тех лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции.
Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены и не пострадали.
Следственный комитет России по Ростовской области возбудил дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ). Также сообщалось, что после освобождения заложников в СИЗО № 1 проходят обыски.
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что в изоляторе были выявлены многочисленные нарушения. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня стал возможен из-за отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивной идеологии в системе ФСИН.