Адвокат сообщил, что захватчиков из ростовского СИЗО похоронят тайно

Адвокат пояснил, что тела террористов не выдаются родственникам, а о месте их захоронения не сообщается в соответствии со ст. 14.1 ч. 1 закона «О погребении и похоронном деле». Согласно законодательству, это относится к погребению тех лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции.