ФСИН: в Ростове ликвидировали захвативших заложников в СИЗО

ФСИН: в Ростове ликвидировали захвативших заложников в СИЗОСотрудники УИС освобождены и не пострадали
Захватившие заложников заключенные в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области ликвидированы, сообщает ФСИН России.
«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», – говорится в сообщении.
16 июня пресс-служба ФСИН по Ростовской области сообщила о захвате двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) заключенными в СИЗО в регионе.
Следственный комитет России по Ростовской области возбудил дело по статье «захват заложника» (ст. 206 УК РФ) по факту захвата заложников в СИЗО-1 регионального ГУФСИН.