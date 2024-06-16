Хинштейн заявил об отсутствии профилактики экстремизма в системе ФСИН

Утром 16 июня пресс-служба ФСИН по Ростовской области сообщила о захвате двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) заключенными в СИЗО в регионе. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены и не пострадали.