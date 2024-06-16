Хинштейн заявил об отсутствии профилактики экстремизма в системе ФСИН
Захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня стал возможен из-за отсутствия профилактики экстремизма в системе ФСИН, считает председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Захват заложников в ростовском СИЗО – это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН, вследствие которых возникают вот такие тюремные джамааты», – написал он в Telegram.
Хинштейн уверен, что акция планировалась тщательно и заранее. Он указал на то, что у террористов в СИЗО были мобильные телефоны.
«Неужели для того, чтобы террористов охраняли как особо опасных преступников, нужно, чтоб от их рук обязательно погибли люди?» – задался вопросом депутат.
Утром 16 июня пресс-служба ФСИН по Ростовской области сообщила о захвате двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) заключенными в СИЗО в регионе. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены и не пострадали.
Следственный комитет России по Ростовской области возбудил дело по статье «захват заложника» (ст. 206 УК РФ) по факту захвата заложников в СИЗО-1 регионального ГУФСИН.