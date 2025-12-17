Суд приговорил белгородца к 15 годам за призывы к терроризму
Второй западный окружной военный суд приговорил оператора свиноводческого комплекса из Белгородской области Александра Голубятникова к 15 годам лишения свободы за участие в «Легионе "Свобода России"» (ЛСР, организация признана террористической и запрещена в РФ) призывы к экстремизму и оправдание терроризма. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Согласно материалам дела, Голубятников, негативно относящийся к политике президента РФ, в том числе к проведению специальной военной операции, проникся идеологией запрещенной организации и решил вступить в ее ряды. В доказательство своих намерений он размещал в Telegram-канале сообщения, содержащие публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности совместно с ЛСР, а также оправдывал терроризм. После вступления в организацию он продолжил публиковать аналогичные призывы.
Суд признал Голубятникова виновным в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), публичных призывах к экстремизму и террористической деятельности, а также оправдании терроризма (ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в 200 000 руб. и запрет на администрирование сайтов на три года.
17 декабря ФСБ сообщила, что российские и абхазские силовики задержали в Сочи отца и дочь, планировавших уехать воевать за Украину и собиравших информацию о действующих военных Вооруженных сил РФ. По данным следствия, фигуранты связались в Telegram с представителем украинской террористической организации, получили от него инструкции и собирали данные о действующих военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ).