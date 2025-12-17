Суд приговорил белгородца к 15 годам за призывы к терроризму

Согласно материалам дела, Голубятников, негативно относящийся к политике президента РФ, в том числе к проведению специальной военной операции, проникся идеологией запрещенной организации и решил вступить в ее ряды. В доказательство своих намерений он размещал в Telegram-канале сообщения, содержащие публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности совместно с ЛСР, а также оправдывал терроризм. После вступления в организацию он продолжил публиковать аналогичные призывы.