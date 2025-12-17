Суд в Москве приговорил мужчину к шести годам за распространение фейков о ВС РФ
Суд в Москве приговорил мужчину к шести годам лишения свободы по делу о распространении фейковых сведений о действиях Вооруженных сил России, сообщило столичное ГСУ СК России.
«Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Московской области. <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием в колонии общего режима», – говорится в публикации.
По данным ведомства, осужденный в одной из соцсетей опубликовал заведомо ложные сведения о действиях российской армии на территории другой страны. К таким выводам пришли эксперты при исследовании публикаций. Эта информация была доступна неограниченному кругу лиц. Фигуранта осудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Ему грозило до 10 лет лишения свободы.
23 ноября суд в городе Видное вынес приговор стюардессе «Уральских авиалиний» по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Ей назначили семь лет колонии. По информации суда, в январе она увидела ролик о действиях российского танкиста на специальной военной операции, затем увидела его в телевизионной передаче, нашла его телефон, позвонила танкисту и «высказала угрозы».