Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд в Москве приговорил мужчину к шести годам за распространение фейков о ВС РФ

Ведомости

Суд в Москве приговорил мужчину к шести годам лишения свободы по делу о распространении фейковых сведений о действиях Вооруженных сил России, сообщило столичное ГСУ СК России.

«Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Московской области. <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием в колонии общего режима», – говорится в публикации.

По данным ведомства, осужденный в одной из соцсетей опубликовал заведомо ложные сведения о действиях российской армии на территории другой страны. К таким выводам пришли эксперты при исследовании публикаций. Эта информация была доступна неограниченному кругу лиц. Фигуранта осудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

23 ноября суд в городе Видное вынес приговор стюардессе «Уральских авиалиний» по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Ей назначили семь лет колонии. По информации суда, в январе она увидела ролик о действиях российского танкиста на специальной военной операции, затем увидела его в телевизионной передаче, нашла его телефон, позвонила танкисту и «высказала угрозы».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте