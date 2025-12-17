Суд в Москве приговорил мужчину к шести годам за распространение фейков о ВС РФ

23 ноября суд в городе Видное вынес приговор стюардессе «Уральских авиалиний» по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Ей назначили семь лет колонии. По информации суда, в январе она увидела ролик о действиях российского танкиста на специальной военной операции, затем увидела его в телевизионной передаче, нашла его телефон, позвонила танкисту и «высказала угрозы».