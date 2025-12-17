Рассмотрение дела о выселении Долиной пройдет 25 декабря
Московский городской суд 25 декабря проведет заседание, в рамках которого будет рассмотрено дело о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, право на владение которой принадлежит Полине Лурье. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Новое апелляционное рассмотрение в части требований по спору между Долиной и Лурье направил в Мосгорсуд Верховный суд (ВС) РФ.
16 декабря ВС принял решение вернуть право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилплощади. Певица, согласно решению суда, имеет право проживания в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.