Госдума приняла закон об упрощении доступа к клиническим исследованиям лекарств
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, упрощающий пациентам в тяжелых состояниях доступ к участию в клинических исследованиях (КИ) лекарств, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Пациенты смогут оформлять добровольное согласие на участие в КИ препаратов как в бумажном, так и в электронном виде, говорится в тексте законопроекта. Ранее предполагалось, что с 1 января 2026 г. подписание информированных согласий полностью перейдет в цифровой формат. Это могло бы создать искусственные препятствия для участия граждан в КИ, утверждается в пояснительной записке.
Процедура авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для подписания документов часто недоступна для пациентов в тяжелом состоянии и граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Доступ к учетным данным в такой ситуации может быть проблематичным, отмечается там же.
При этом подписать согласие на участие в КИ в бумажном виде пациентам также бывает сложно, говорил «Ведомостям» гендиректор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман. По его словам, переход на электронную форму согласия был бы актуален для многих россиян, но существующие механизмы требуют доработки, так как доступны не для всех пациентов.
Законопроект в Госдуму в мае 2025 г. внес депутат Станислав Наумов (ЛДПР).