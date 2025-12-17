НАК рекомендовал не разговаривать с незнакомцами по телефону и класть трубку
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) посоветовали класть трубку без слов при звонках от незнакомцев, чтобы мошенники не использовали образец голоса. Об этом сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский.
По его словам, достаточно пары слов, которые можно при помощи искусственного интеллекта использовать против человека. Если общение состоялось и вызвало настороженность, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы, подчеркнул Пржездомский.
«Упреждающий шаг может не только обезопасить вас, но и удержать людей рядом с вами от опрометчивых действий и предупредить преступления», – сказал представитель НАК (цитата по «РИА Новости»).
16 декабря в УБК МВД рассказали, что мошенники под видом «работодателя» или «сотрудника службы безопасности» просят включить демонстрацию экрана и получают доступ к личным данным пользователя.