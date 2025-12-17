Рыбный союз сообщил о достаточном запасе красной икры до Масленицы

По его словам, розничные цены на красную икру снизились как в годовом выражении, так и по сравнению с началом 2025 г. Икра горбуши подешевела на 5% с начала года и на 13% в годовом сравнении, кижуча – на 6% и 7% соответственно, кеты – на 4% и 5%. При этом цены на икру нерки, по словам Панина, выросли на 13%.