Главная / Общество /

Рыбный союз сообщил о достаточном запасе красной икры до Масленицы

Ведомости

Запасов красной икры на российском рынке достаточно, их хватит и до Масленицы. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, в этом году наблюдается небольшой отскок, но все равно цены на продукты остаются высокими.

«Потребление, я думаю, в этом году будет ниже, чем 15 000 т. Поэтому икры, в принципе, хватит, ее на складах много. На Масленицу икры хватит точно, и с избытком», – сказал Панин (цитата по ТАСС).

По его словам, розничные цены на красную икру снизились как в годовом выражении, так и по сравнению с началом 2025 г. Икра горбуши подешевела на 5% с начала года и на 13% в годовом сравнении, кижуча – на 6% и 7% соответственно, кеты – на 4% и 5%. При этом цены на икру нерки, по словам Панина, выросли на 13%.

Глава Рыбного союза также сообщил, что по прогнозу объединения производство красной икры в России по итогам 2025 г. составит около 13 500 т.

5 декабря сообщалось, что за год бутерброды с натуральной красной икрой подорожали на 13% – до 1090 руб. против 969 руб. годом ранее. Такие данные приводил финансовый маркетплейс «Сравни». Стоимость новогоднего салата оливье на восемь порций выросла на 4% – до 416 руб. по сравнению с 401 руб. годом раньше.

