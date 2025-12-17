Госдума приняла закон о внедрении электронных студенческих билетов
Госдума приняла закон о подготовке внедрения электронных студенческих билетов и зачетных книжек в России. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Документ был одобрен во втором и третьем чтениях. Закон закрепляет право студентов вузов, ординаторов и аспирантов получать сведения о студенческих билетах, зачетных книжках и других подтверждающих обучение документах в электронном виде.
Согласно принятым поправкам, электронные студенческие билеты и зачетные книжки будут доступны через информационные системы образовательных организаций, портал «Госуслуги», а также мессенджер Max. При этом по личному заявлению обучающегося сохраняется возможность оформления документов в традиционном бумажном формате.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведение опирается на результаты эксперимента, проводимого с апреля 2024 г. по декабрь 2025 г. В нем уже участвуют 174 образовательные организации, а более 1,5 млн студентов получили доступ к электронным студенческим билетам, из которых свыше 300 000 уже оформлены и используются через «Госуслуги».
Электронные студенческие билеты позволяют подтверждать статус обучающегося с помощью QR-кода на смартфоне и могут использоваться для получения льгот – при покупке проездных билетов, посещении музеев и культурных мероприятий, проходе на территорию учебных заведений и других целей.
В то же время закон предусматривает исключения: для студентов образовательных организаций, связанных с обороной и обеспечением безопасности государства, электронные студенческие билеты и зачетные книжки вводиться не будут.
5 декабря в Минцифры сообщали, что водительские права, пенсионное удостоверение и студенческий билет на «Госуслугах» могут приравнять к их бумажным версиям. Среди прочих документов, которые могут оказаться в перечне, – свидетельство о рождении, СТС и полис ОСАГО, удостоверение многодетной семьи, удостоверение инвалида. Документы можно будет предъявлять в виде QR-кода.