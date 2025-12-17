Госдума приняла закон о внедрении электронных студенческих билетов

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведение опирается на результаты эксперимента, проводимого с апреля 2024 г. по декабрь 2025 г. В нем уже участвуют 174 образовательные организации, а более 1,5 млн студентов получили доступ к электронным студенческим билетам, из которых свыше 300 000 уже оформлены и используются через «Госуслуги».