Общество

Минцифры предложило приравнять автоправа в «Госуслугах» к бумажным

Ведомости

Водительские права, пенсионное удостоверение и студенческий билет на «Госуслугах» могут приравнять к их бумажным версиям. Об этом сообщили в Минцифры, передает «РИА Новости».

Среди прочих документов, которые могут оказаться в перечне, – свидетельство о рождении, СТС и полис ОСАГО, удостоверение многодетной семьи, удостоверение инвалида. Документы можно будет предъявлять в виде QR-кода.

Сейчас проект проходит обсуждение и опубликован на портале проектов правовых актов.

Как Минцифры предлагает изменить «Госуслуги»

Технологии / Интернет и digital

В сентябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, приравнивающий предъявление сведений из удостоверяющих личность документов через мобильное приложение «Госуслуги» к предъявлению самих документов.

Использование мобильного приложения для удостоверения личности вводится только на добровольной основе, а определить конкретные случаи, в которых предъявление электронной версии документа может заменить бумажную, должно было правительство РФ по согласованию с ФСБ.

