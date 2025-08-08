Как Минцифры предлагает изменить «Госуслуги»

Для повышения уровня качества услуг министерство будет учитывать не только оценку пользователей, но и отказы и просрочки ведомств. «Для этого мы и назначили ответственных, чтобы работать уже с людьми, которые понимают, как эта услуга работает, и чтобы граждане могли понимать, кто персонально отвечает за ту или иную услугу и кому они дают обратную связь», – заявил Цветков.