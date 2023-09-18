Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Определить конкретные случаи, в которых предъявление электронной версии документа может заменить бумажную, должно правительство РФ по согласованию с ФСБ. Кроме того, им необходимо в этот срок продумать порядок работы приложения и перечень документов, сведения из которых могут быть представлены с использованием мобильного приложения, а также состав и порядок обработки этих сведений. Кроме того, кабмину предстоит проработать и порядок ведения реестра данных о юрлицах и видах их деятельности, для осуществления которых используется цифровое удостоверение личности. Вести этот реестр будет Минцифры.