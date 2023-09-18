Путин подписал указ о «цифровом паспорте»Случаи и порядок предъявления сведений в электронной форме определят правительство и ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий предъявление сведений из удостоверяющих личность документов через мобильное приложение «Госуслуги» к предъявлению самих документов. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами РФ, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", приравнивается <...> к предъявлению указанных документов», – говорится в тексте документа.
Определить конкретные случаи, в которых предъявление электронной версии документа может заменить бумажную, должно правительство РФ по согласованию с ФСБ. Кроме того, им необходимо в этот срок продумать порядок работы приложения и перечень документов, сведения из которых могут быть представлены с использованием мобильного приложения, а также состав и порядок обработки этих сведений. Кроме того, кабмину предстоит проработать и порядок ведения реестра данных о юрлицах и видах их деятельности, для осуществления которых используется цифровое удостоверение личности. Вести этот реестр будет Минцифры.
Использование мобильного приложения для удостоверения личности вводится только на добровольной основе, подчеркивается в документе. Указ вступает в силу с 18 сентября.
Минцифры еще в марте 2021 г. подготовило проект указа президента, согласно которому в Москве, Московской области и Татарстане должны были начать действовать цифровые паспорта, обладающие юридической силой, а с 2023 г. инициативу планировали распространить на все остальные регионы. Но этот документ до подписания не дошел.
В конце августа 2022 г. Минцифры предложило запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого россияне смогут подтвердить личность в повседневных ситуациях. В ведомстве тогда отмечали, что сервис можно было бы использовать при совершении, например, покупок в магазине или для подтверждения права бесплатного проезда.
В феврале этого года министр цифрового развития Максут Шадаев во время совещания Путина с правительством заявил, что в 80% всех случаев в повседневной жизни можно обойтись без бумажного паспорта, заменив его смартфоном. В апреле 2023 г. Минцифры опубликовало новый проект указа президента, в котором говорилось, что граждане на добровольной основе смогут использовать приложение «Госуслуги» для предъявления паспорта, а также водительского удостоверения или военного билета.