В Москве разработали мобильное приложение «Мой ID» для хранения цифровых копий документов

Он добавил, что приложение предназначено для личного использования. Информацию о документах в нем может просматривать только сам пользователь, при этом он может установить пин-код, который защитит данные в случае, если телефон окажется в руках посторонних. В описании приложения говорится, что данные из него можно копировать для заполнения онлайн-форм при получении услуг и сервисов, а также поделиться ими с друзьями или доверенными лицами, например, при покупке билетов или заказе пропусков.