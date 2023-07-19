В Москве разработали мобильное приложение «Мой ID» для хранения цифровых копий документов

В Москве разработали мобильное приложение «Мой ID» для хранения цифровых копий документовНо пока такие копии не могут служить заменой оригиналам
Подведомственное департаменту информационных технологий Москвы ГКУ «Инфогород» разработало новое мобильное приложение «Мой ID», в котором отображаются сведения из всех основных документов пользователя: данные российского и заграничного паспортов, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, водительское удостоверение, информация о домашнем животном. Сейчас приложение можно скачать из App Store, Google Play, AppGalery, RuStore и RuMarket, убедились «Ведомости». Приложение опубликовано в магазинах приложений в середине мая, указано в описании. В приложении отображаются документы, которые также есть в личном кабинете пользователя на mos.ru, при этом у человека есть возможность выбрать, какие именно документы с портала он хочет перенести в «Мой ID».
Сейчас в приложении доступно девять видов документов, уточнил заместитель руководителя ДИТа Дмитрий Иванов. Это не только основные документы, удостоверяющие личность, но и московские идентификаторы – например, карта москвича, единый читательский билет и информация о питомцах, добавил он. «Все эти сведения удобно использовать в повседневной жизни, в том числе при заполнении различных онлайн-форм, покупке билетов на семью или заказе пропусков. А некоторые документы доступны в виде штрихкода, по которому можно получать услуги в городских учреждениях», – говорит Иванов.
Он добавил, что приложение предназначено для личного использования. Информацию о документах в нем может просматривать только сам пользователь, при этом он может установить пин-код, который защитит данные в случае, если телефон окажется в руках посторонних. В описании приложения говорится, что данные из него можно копировать для заполнения онлайн-форм при получении услуг и сервисов, а также поделиться ими с друзьями или доверенными лицами, например, при покупке билетов или заказе пропусков.
На данный момент приложение не предусматривает возможность использования сведений документов, удостоверяющих личность, в качестве цифровой замены оригинала, предупредил представитель пресс-службы ДИТа. Цифровые документы и виртуальные карты в приложении можно использовать в различных жизненных ситуациях, добавил он: предъявление единого читательского билета в городских библиотеках, получение скидок по штрихкоду карты москвича, запись к врачу или получение талона по QR-коду полиса ОМС в поликлиниках.
Где цифра заменит бумагу
Сейчас цифровые копии документов не являются заменой оригинала, но такая законодательная возможность прорабатывается, хотя в перспективе подобные «Мой ID» приложения можно будет использовать для предъявления паспорта и других документов.
Еще в марте 2021 г. Минцифры подготовило проект указа президента, согласно которому с декабря 2021 г. в Москве, Московской области и Татарии должны были начать действовать цифровые паспорта, обладающие юридической силой, а с 2023 г. инициативу планировали распространить на все остальные регионы. Но этот документ до подписания не дошел.
В середине февраля 2023 г. министр цифрового развития Максут Шадаев во время совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил, что в 80% всех случаев в повседневной жизни можно обойтись без бумажного паспорта, заменив его смартфоном. Президент, в свою очередь, поручил правительству, ФСБ и МВД к 1 мая определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности вместо обычного паспорта.
В апреле 2023 г. Минцифры опубликовало новый проект указа президента, в котором говорилось, что граждане на добровольной основе смогут использовать приложение «Госуслуги» для предъявления паспорта, а также водительского удостоверения или военного билета. Но в каких конкретно случаях цифровой документ сможет заменять бумажный, в проекте не уточнялось. Как следует из информации на сайте regulation.gov.ru, этот документ до сих пор находится на рассмотрении в Белом доме.
Представитель аппарата правительства перенаправил запрос в Минцифры. Представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что сейчас [апрельский] проект указа проходит соответствующие регламенту процедуры и должен быть подписан до конца лета. По его словам, в данный момент предполагается, что предъявление документов будет осуществляться только через мобильные приложения «Госуслуги».
«Ведомости» направили запросы в МВД и ФСБ.
Также в июле Минцифры опубликовало проект поправок в ПДД (утверждаются постановлением правительства), который приравнивал электронную версию водительских прав в мобильном приложении «Госуслуги авто» к бумажному документу. Поправки также пока не приняты.
А еще в начале 2023 г. министерство анонсировало запуск сервиса на «Госуслугах», который по замыслу его авторов должен позволять подтвердить личность, например, в магазине или при входе в офис без бумажного паспорта. При его использовании на экран смартфона выводится фотография пользователя вместе со сгенерированным QR-кодом, который проверяющий должен отсканировать в своем приложении «Госуслуги». Сейчас он доступен для использования только на смартфонах с ОС Android.
Но по закону сотрудники магазина имеют право отказать покупателю в продаже алкогольной или табачной продукции, в случае если он не предъявит удостоверение личности, а пока указ не подписан, цифровой ID таковым не является, заметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
Поменять «гигантский» объем законодательства
Нормативной базы для использования электронных образцов удостоверений личности или цифровых удостоверений личности действительно нет, подтвердил главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов. При этом если указ, разработанный Минцифры, будет принят, возможно, что сведения из электронного идентификатора личности могут быть перенесены в том числе и в базы разного рода приложений, допустил Федюкин.
Сейчас проект указа говорит о возможности использования только одного приложения – «Госуслуги», заметила преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Александра Орехович. То есть «Мой ID» можно будет использовать для идентификации, только если это положение будет изменено на этапах дальнейшего согласования, добавила она.
Массовое появление цифровых документов в ближайшие годы в России маловероятно, считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Для этого потребуется не только изменить «гигантский» объем федерального и местного законодательства, но и оснастить огромное число проверяющих специальным ПО и оборудованием, которое еще нужно создать, объяснил он.
Чтобы цифровые документы вошли в обиход, необходимо обеспечить техническую возможность повсеместного использования данных технологий, согласился с ним партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Уже более полугода тестируется возможность использовать «Госуслуги» для предъявления сотрудникам ГИБДД водительских прав, напомнил юрист.
Замена бумажных документов на цифровые потребует значительных инвестиций в защиту от подделок, копирования и другого недобросовестного использования, заметил также Ляхманов. Легитимность таких документов можно подтверждать через децентрализованные криптографические системы на основе блокчейна, но уязвимость в такой системе потенциально поставит под угрозу данные множества людей, заметил юрист.
Главное отличие цифровых документов от реально существующих на бумаге в том, что цифровые документы можно легко скопировать, замечает руководитель направления «Расследование инцидентов информационной безопасности» FBK CyberSecurity Игорь Собецкий. «Это означает, что можно будет легко «зарегистрировать» угнанный автомобиль, снабдить водительским удостоверением человека, лишенного прав, «отслужить» в армии и т. д.», – сказал эксперт. Главный риск при использовании цифровых документов – утеря устройства идентификации, в данном случае смартфона, заметил Оганесян. Уже опасно ставить на мобильные устройства мобильный банк, а также любые приложения, позволяющие выполнять юридически значимые действия, например «Госуслуги», а с появлением цифровых документов ситуация только ухудшится, добавил он.
При этом, как отмечает близкий к ДИТу собеседник «Ведомостей», информация, которую использует «Мой ID», хранится в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями регулятора в сфере информационной безопасности. На телефоне пользователя эти данные не хранятся, уточняет он.