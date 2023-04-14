Минцифры предлагает приравнять цифровой паспорт к физическому

Минцифры предлагает приравнять цифровой паспорт к физическомуПроект указа об электронном документе размещен для обсуждения
Министерство цифрового развития подготовило проект указа о предъявлении документов с использованием информационных технологий. Нововведение анонсировалось несколько лет, 13 апреля документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. Из документа следует, что граждане на добровольной основе смогут использовать мобильное приложение «Госуслуг» для предъявления паспорта или иных документов, например водительского удостоверения или военного билета.
В случае с юридическими лицами проверка или получение сведений будет осуществляться при условии, что они уведомили министерство о принятии решения использовать в своей деятельности мобильное приложение.
Министр цифрового развития Максут Шадаев 15 февраля заявлял, что в 80% всех случаев в повседневной жизни можно обойтись без бумажного паспорта, заменив его смартфоном. После этого президент России Владимир Путин поручил правительству, ФСБ и МВД к 1 мая определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина России вместо обычного паспорта.
В каких конкретно случаях цифровой паспорт сможет заменить бумажный – в проекте закона не уточняется. Перечень таких ситуаций должно определить правительство в течение 90 дней после вступления в силу. Кроме того, кабмин утвердит состав и порядок обработки сведений, передаваемых с использованием мобильного приложения.
Это уже не первая попытка реализовать цифровые паспорта в жизнь. Минцифры представляло аналогичный проект в марте 2021 г. Тогда электронные паспорта планировали выдавать с декабря 2021 г. в Москве, Московской области и Татарстане, а с 2023 г. по всей стране. Сообщалось, что электронный документ будет представлен в двух видах – в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.
Работу над этим проектом приостановили после начала российской спецоперации на Украине и международных санкций. В конце августа 2022 г. Минцифры предложило запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого россияне смогут подтвердить личность в повседневных ситуациях. В ведомстве тогда отмечали, что сервис можно было бы использовать при совершении покупок в магазине, для подтверждения права бесплатного проезда, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и при входе в офисные центры с пропускной системой. В Минцифры подчеркнули, что не предлагают таким сервисом заменить паспорт или же сделать его использование обязательным.
Конституция и федеральное законодательство не содержат противоречий для введения электронных паспортов, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он напоминает, что в России уже имеется практика перехода на предъявление документов в электронном виде. «Нельзя не упомянуть и о рисках. Главным из них является использование чужих данных и документов в цифровом формате в незаконных и даже преступных целях помимо воли субъекта данных», – отметил Федюкин.
По словам юриста, утечки данных случаются, причем чем выше к ним интерес и чем более полную информацию о физических и юридических лицах содержат постоянно совершенствующиеся базы органов исполнительной власти, тем выше и риски утечки. «Чем такая утечка может грозить? Из очевидного: например, предъявив документы с использованием приложения, можно совершить сделку с недвижимым и иным имуществом или оформить заем», – предполагает он. Федюкин также указывает, что нельзя исключать роста случаев возбуждения административных дел в отношении граждан, не совершавших нарушений, в тех случаях, когда реальный нарушитель неправомерно получил доступ к их аккаунту.
Юрист публичного права Key Consulting Group Вячеслав Радов, напротив, считает идею труднореализуемой. Он допускает, что данная новелла значительно облегчит жизнь российских граждан в части прохождения официальных процедур пропуска и удостоверения личности при общении с представителями власти. «Безопасность не сводится к возможным утечкам персональных данных, так как все сведения, о которых идет речь, уже сконцентрированы в информационной базе», – пояснил юрист.
По словам Радова, обостряется риск своеобразного «цифрового концлагеря», только уже в юридической сфере. «Это может стать либо шагом к переформатированию общественных отношений, связанных с ценностью, в том числе ритуальной, различных официальных документов, а с другой стороны, зафиксирует на нормативном уровне те практики, которые уже успешно реализуются, ибо многие из нас зачастую вместо паспорта уже предъявляют его фотографии и электронные образы», – заключил юрист.