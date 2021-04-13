Бумажные документы заменят электронными «Госдоками»Новое государственное мобильное приложение может появиться уже в этом году
Разработка приложения «Госдоки» предусмотрена проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за разработку которого отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. С проектом программы ознакомились «Ведомости».
В аппарате Чернышенко подтвердили, что возможность создания такого приложения сейчас обсуждается.
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