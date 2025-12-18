Продажи средств от похмелья достигли максимума за четыре года

15 декабря в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что с января по ноябрь продажи алкоголя в России (кроме пива, пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 9,8% год к году, составив 181,9 млн декалитров (дал). Продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% в рознице увеличились с 103,7 млн дал в 2023 г. до 107,4 млн дал в 2025 г. Вместе с тем, за год реализация продукции в этом сегменте упала на 1%.