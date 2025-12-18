Продажи средств от похмелья достигли максимума за четыре года
С начала 2025 г. количество проданных препаратов увеличилось на 27% до 1,96 млн упаковок. Объем продаж в денежном выражении составил 803 млн руб. и также вырос на 27%.
В топ антипохмельных препаратов входят: «Алка-Зельтцер» от немецкого производителя Bayer (продано 450 000 упаковок на 333 млн руб.), «Stop похмелье», «Бодрое утро» и «Day after плюс» от австрийской Ed. Haas Austria, «Витамир алкодетокс» от российской «Квадрат-С».
По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продажи средств от похмелья растут за счет тренда на здоровый образ жизни в стране. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает, что такие препараты могли заинтересовать поколение зумеров, которые в целом пьют меньше.
15 декабря в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что с января по ноябрь продажи алкоголя в России (кроме пива, пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 9,8% год к году, составив 181,9 млн декалитров (дал). Продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% в рознице увеличились с 103,7 млн дал в 2023 г. до 107,4 млн дал в 2025 г. Вместе с тем, за год реализация продукции в этом сегменте упала на 1%.