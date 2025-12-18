Осужденный за донат основатель iGooods покинул Россию

8 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Куниса к штрафу на сумму 350 000 руб. за финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Перед этим он находился под стражей. По данным следствия, в феврале 2022 г. Кунис перевел 3500 руб. ФБК. В пресс-службе судов Петербурга отмечали, что предприниматель знал о незаконном статусе фонда. Кунис был задержан 24 июля, а 25-го – арестован.