Общество

Осужденный за донат основатель iGooods покинул Россию

Ведомости

Основатель сервиса iGooods Григорий Кунис, осужденный за финансирование ФБК (считается в России иноагентом, признана экстремистской и запрещена в РФ,ликвидирована) уехал из России. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кунис рассказал, что 12 декабря прокуратура подала апелляцию на его приговор о штрафе, сочтя его несправедливым «вследствие чрезмерной мягкости наказания, не соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенного преступления». Обвинение потребовало шесть лет лишения свободы.

«Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга (Стейнбек) и гигиена. Я не серчаю на нее. Ведь отпустила же», – написал Кунис.

По словам предпринимателя, в настоящее время он находится в Вильнюсе.

8 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Куниса к штрафу на сумму 350 000 руб. за финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Перед этим он находился под стражей. По данным следствия, в феврале 2022 г. Кунис перевел 3500 руб. ФБК. В пресс-службе судов Петербурга отмечали, что предприниматель знал о незаконном статусе фонда. Кунис был задержан 24 июля, а 25-го – арестован.

В 90-х Кунис основал англоязычную газету The St.Petersburg Times. Позже, с 2003 по 2014 г., он владел изданием «Мой район» и новостным сайтом MR7.ru, который в текущем году лишился статуса СМИ по решению суда.

