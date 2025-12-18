Осужденный за донат основатель iGooods покинул Россию
Основатель сервиса iGooods Григорий Кунис, осужденный за финансирование ФБК
Кунис рассказал, что 12 декабря прокуратура подала апелляцию на его приговор о штрафе, сочтя его несправедливым «вследствие чрезмерной мягкости наказания, не соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенного преступления». Обвинение потребовало шесть лет лишения свободы.
«Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга (Стейнбек) и гигиена. Я не серчаю на нее. Ведь отпустила же», – написал Кунис.
По словам предпринимателя, в настоящее время он находится в Вильнюсе.
8 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Куниса к штрафу на сумму 350 000 руб. за финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Перед этим он находился под стражей. По данным следствия, в феврале 2022 г. Кунис перевел 3500 руб. ФБК. В пресс-службе судов Петербурга отмечали, что предприниматель знал о незаконном статусе фонда. Кунис был задержан 24 июля, а 25-го – арестован.
В 90-х Кунис основал англоязычную газету The St.Petersburg Times. Позже, с 2003 по 2014 г., он владел изданием «Мой район» и новостным сайтом MR7.ru, который в текущем году лишился статуса СМИ по решению суда.