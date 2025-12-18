Задержаны 19 человек в 12 регионах за организацию SIM-боксов для спецслужб Киева
ФСБ задержала 19 человек, причастных к организации работ SIM-боксов в 12 российских регионах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
Граждан задержали в Санкт-Петербурге, Адыгее, Дагестане, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях. Ведомства выявили причастность задержанных к организации незаконного функционирования SIM-боксов. Они пополняли баланс SIM-карт и нелегально распространяли абонентские номера российских операторов связи. Фигуранты незаконно предоставляли услуги по регистрации аккаунтов в интернете на эти карты.
В ФСБ сообщили, что изъяли более 40 SIM-боксов, свыше 9000 SIM-карт и чипов. Нелегальные каналы связи использовались спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность за денежное вознаграждение, сообщили в ЦОС. Это подтверждают переписки, которые обнаружили в изъятых средствах связи.
Уголовные дела расследуются по статьям УК РФ, которые вступили в силу 1 сентября 2025 г., а именно ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска графика или виртуальной телефонной станции), ст. 274.4 УК РФ (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации), 274.5 УК РФ (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя в интернете). Статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
15 декабря в ЦОС ФСБ сообщили, что служба задержала 10 человек в пяти регионах России за совершение диверсий и терактов под угрозами украинских спецслужб.