Задержаны 19 человек в 12 регионах за организацию SIM-боксов для спецслужб Киева

Уголовные дела расследуются по статьям УК РФ, которые вступили в силу 1 сентября 2025 г., а именно ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска графика или виртуальной телефонной станции), ст. 274.4 УК РФ (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации), 274.5 УК РФ (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя в интернете). Статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.