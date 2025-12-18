Убитого при нападении на школу в Одинцове мальчика похоронили в Таджикистане
В Таджикистане похоронили 10-летнего Кобилджона Алиева, убитого подростком при нападении на школу в подмосковном Одинцове. Об этом сообщило издание Asia-plus.
Мальчика похоронили в селе Аджам джамоата Акрам Хасанов района Шахринав. Заупокойная молитва по нему прочитана при участии муфтия республики Саидмукаррама Абдулкодирзоды.
Мать мальчика Нилуфар Алиева сообщила, что незадолго до нападения собиралась отправить Кобилджона в Душанбе. Сама Алиева, по данным издания, работала уборщицей в Успенской школе поселка Горки-2 в подмосковном Одинцове, где учились ее сыновья – Кобилджон и его младший брат.
Кобилджон стал единственной жертвой 15-летнего девятиклассника, напавшего на Успенскую СОШ утром 16 декабря. Подросток ударил его ножом на лестнице, ребенок скончался до прибытия медицинской помощи. По статье за убийство ребенка предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Нападавший также ранил ножом охранника.
Мотивы нападения подростка выясняет следствие, но уже известно, что он придерживался националистических взглядов. Кроме того, на его футболке была видна надпись No Lives Matter («Ничьи жизни не имеют значения») – название движения, выступающего за насилие, терроризм и уничтожение человечества.