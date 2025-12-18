Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Сын режиссера Роба Райнера не признал вину в убийстве родителей

Ведомости

Младший сын американского режиссера Роба Райнера не признал вину в убийстве родителей. Об этом пишет Reuters.

Рассмотрение дела в Верховном суде округа Лос-Анджелес началось через три дня после ареста 32-летнего Ника Райнера по обвинению в убийстве своих родителей Роба и Мишель Райнеров. Слушание было отложено по просьбе защиты до 7 января 2026 г.

Адвокат Райнера Алан Джексон сообщил, что на заседании 18 декабря обстоятельства дела не были рассмотрены по существу. Защитник добавил, что с этим делом связаны «очень сложные и серьезные вопросы», не приводя других подробностей.

Члены семьи на заседании не присутствовали. После слушания брат и сестра Ника Райнера – Джейк Райнер и Роми Райнер – выступили с совместным заявлением. В нем они не стали упоминать своего брата Ника, лишь заявив, что их родители Роб и Мишель Райнер были их лучшими друзьями.

Убитых супругов Райнеров обнаружили в доме на западе Лос-Анджелеса 15 декабря. Они скончались от ножевых ранений. В тот же вечер по подозрению в убийстве режиссера и его жены был задержан их сын. Variety писало, что Нику Райнеру может грозить смертная казнь за убийство родителей. Сейчас он содержится без права освобождения под залог в исправительном учреждении «Башни-близнецы» в Лос-Анджелесе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её