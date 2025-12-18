Сын режиссера Роба Райнера не признал вину в убийстве родителей
Младший сын американского режиссера Роба Райнера не признал вину в убийстве родителей. Об этом пишет Reuters.
Рассмотрение дела в Верховном суде округа Лос-Анджелес началось через три дня после ареста 32-летнего Ника Райнера по обвинению в убийстве своих родителей Роба и Мишель Райнеров. Слушание было отложено по просьбе защиты до 7 января 2026 г.
Адвокат Райнера Алан Джексон сообщил, что на заседании 18 декабря обстоятельства дела не были рассмотрены по существу. Защитник добавил, что с этим делом связаны «очень сложные и серьезные вопросы», не приводя других подробностей.
Члены семьи на заседании не присутствовали. После слушания брат и сестра Ника Райнера – Джейк Райнер и Роми Райнер – выступили с совместным заявлением. В нем они не стали упоминать своего брата Ника, лишь заявив, что их родители Роб и Мишель Райнер были их лучшими друзьями.
Убитых супругов Райнеров обнаружили в доме на западе Лос-Анджелеса 15 декабря. Они скончались от ножевых ранений. В тот же вечер по подозрению в убийстве режиссера и его жены был задержан их сын. Variety писало, что Нику Райнеру может грозить смертная казнь за убийство родителей. Сейчас он содержится без права освобождения под залог в исправительном учреждении «Башни-близнецы» в Лос-Анджелесе.