Сын режиссера Роба Райнера не признал вину в убийстве родителей

Убитых супругов Райнеров обнаружили в доме на западе Лос-Анджелеса 15 декабря. Они скончались от ножевых ранений. В тот же вечер по подозрению в убийстве режиссера и его жены был задержан их сын. Variety писало, что Нику Райнеру может грозить смертная казнь за убийство родителей. Сейчас он содержится без права освобождения под залог в исправительном учреждении «Башни-близнецы» в Лос-Анджелесе.