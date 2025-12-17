Сыну Роба Райнера грозит смертная казнь из-за убийства родителей
Нику Райнеру, сыну Роба и Мишель Райнер, бвли предъявлены обвинения по двум пунктам в убийстве родителей в их доме в Брентвуде. Об этом сообщает Variety.
Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман заявил, что максимальным наказание по этим обвинениям являются пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.
Отмечается, что офис окружного прокурора позже примет решение о том, следует ли выносить Нику Райнеру смертный приговор.
Смертная казнь в Лос-Анджелесе была восстановлена Хохманом, избранным в прошлом году. Он отменил мораторий, введенный его предшественником Джорджем Гасконом. Но с 2019 г. в Калифорнии были приостановлены все казни.
Ник Райнер был арестован в воскресенье вечером и в понедельник утром задержан по подозрению в убийстве. Он содержится без права освобождения под залог в исправительном учреждении «Башни-близнецы» в Лос-Анджелесе.
15 декабря Deadline сообщил, что супруги Райнеры скончались от ножевых ранений. Тогда ситуацию охарактеризовали как «семейный инцидент». Райнеру было 78 лет, его супруге – 68. У пары трое общих детей. В тот же день по подозрению в убийстве режиссера и его жены был задержан их сын.